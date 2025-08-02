Оппозиция Молдавии обвинила Санду в узурпации власти

КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Депутат парламентской группы от оппозиционного политблока «Победа» Регина Апостолова сообщила РИА Новости, что политсила обвиняет президента Майю Санду и правящую партию «Действие и справедливость» (ПДС) в узурпации власти и назвала отказ в регистрации избирательного блока проявлением диктатуры в стране.
«Отказ в регистрации блока незаконен и ничем не обоснован. Мы понимаем, что это сделано по указанию Санду. Судьи закрывают глаза. Санду и ПДС, а это ее партия, она не президент для всех граждан, как она заявляла, боится блока “Победа”, потому что знает: народ больше не с ней», — сказала Апостолова.
По ее словам, судебная система и ЦИК Молдавии действуют исключительно в интересах власти.
«Свободы слова нет. Свободной юстиции нет. То, что произошло сегодня, — это очередное нарушение Конституции. А европейские партнеры делают вид, что ничего не происходит», — заявила она.
Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации избирательного блока «Победа» для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.