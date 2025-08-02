Оппозиция Молдавии обвинила Санду в узурпации власти

«Отказ в регистрации блока незаконен и ничем не обоснован. Мы понимаем, что это сделано по указанию Санду. Судьи закрывают глаза. Санду и ПДС, а это ее партия, она не президент для всех граждан, как она заявляла, боится блока “Победа”, потому что знает: народ больше не с ней», — сказала Апостолова.