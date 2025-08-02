Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Текслер поздравил южноуральцев с днём ВДВ

Второе августа традиционно отмечается как день воздушно-десантных войск России.

Источник: РИА "Новости"

В поздравительном обращении в ветеранам и военнослужащим ВДВ глава Южного Урала Алексей Текслер подчеркнул, что «крылатая пехота» всегда была образцом мужества, профессионализма и преданности Отечеству.

Также губернатор отметил, что сегодня, в дни проведения специальной военной операции, бойцы ВДВ находятся на самых ответственных участках фронта, проявляя чудеса стойкости, отваги и верности данной присяги.

«Челябинская область гордится своими сынами, кто служил и служит в Воздушно-десантных войсках, кто в любых условиях готов к выполнению самых сложных боевых задач, кто на деле приумножает славные традиции самоотверженного служения Отечеству, заложенные ветеранами ВДВ», — сказал Алексей Текслер.

В заключение глава Южного Урала пожелал бойцам воздушно-десантных войск здоровья и достойной службы, а близким военнослужащих счастья и благополучия.