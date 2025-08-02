Текслер поздравил южноуральцев с днём ВДВ

В поздравительном обращении в ветеранам и военнослужащим ВДВ глава Южного Урала Алексей Текслер подчеркнул, что «крылатая пехота» всегда была образцом мужества, профессионализма и преданности Отечеству.
Также губернатор отметил, что сегодня, в дни проведения специальной военной операции, бойцы ВДВ находятся на самых ответственных участках фронта, проявляя чудеса стойкости, отваги и верности данной присяги.
«Челябинская область гордится своими сынами, кто служил и служит в Воздушно-десантных войсках, кто в любых условиях готов к выполнению самых сложных боевых задач, кто на деле приумножает славные традиции самоотверженного служения Отечеству, заложенные ветеранами ВДВ», — сказал Алексей Текслер.
В заключение глава Южного Урала пожелал бойцам воздушно-десантных войск здоровья и достойной службы, а близким военнослужащих счастья и благополучия.