Текслер поздравил южноуральцев с днём ВДВ

«Челябинская область гордится своими сынами, кто служил и служит в Воздушно-десантных войсках, кто в любых условиях готов к выполнению самых сложных боевых задач, кто на деле приумножает славные традиции самоотверженного служения Отечеству, заложенные ветеранами ВДВ», — сказал Алексей Текслер.