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Юрий Слюсарь поздравил десантников с днем ВДВ

Ростовская область, 2 августа 2025. DON24.RU. В своем телеграм-канале врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь поздравил с Днем Воздушно-десантных войск всех причастных.

Источник: Don24.ru

«С праздником вас и всех причастных: кто с честью служил и служит в ВДВ. Спасибо за то, что всегда были и остаетесь образцом самоотверженности и верности долгу», — пишет глава региона.

Юрий Слюсарь также отметил, что среди участников кадровой программы «Герои Дона» тоже есть десантники.

Среди них: Артем Дедович, награжденный медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями Суворова, «За отвагу» и Жукова; Шамиль Юсупов, ветеран спецоперации с 2022 года, командир взвода, награжденный орденом Мужества и медалью «За храбрость» II степени; а также Виталий Бондаренко, награжденный орденом Мужества и медалью Суворова.

Ранее сообщалось, что участник программы «Время героев» Николай Прутиков прошел стажировку в донском Минобразования.