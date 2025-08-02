Юрий Слюсарь поздравил десантников с днем ВДВ

«С праздником вас и всех причастных: кто с честью служил и служит в ВДВ. Спасибо за то, что всегда были и остаетесь образцом самоотверженности и верности долгу», — пишет глава региона.
Юрий Слюсарь также отметил, что среди участников кадровой программы «Герои Дона» тоже есть десантники.
Среди них: Артем Дедович, награжденный медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями Суворова, «За отвагу» и Жукова; Шамиль Юсупов, ветеран спецоперации с 2022 года, командир взвода, награжденный орденом Мужества и медалью «За храбрость» II степени; а также Виталий Бондаренко, награжденный орденом Мужества и медалью Суворова.
Ранее сообщалось, что участник программы «Время героев» Николай Прутиков прошел стажировку в донском Минобразования.