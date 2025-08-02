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Молдавский депутат обвинил партию власти в захвате судебной системы

Депутат «Победы» Фотеску обвинил партию власти в захвате судебной системы.

Источник: РИА "Новости"

КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Депутат парламентской группы оппозиционной в Молдавии «Победы» Вадим Фотеску после решения суда отказать блоку в регистрации на выборах заявил, что партия власти захватила судебную систему республики, и добавил, что теперь входящие в политсилу партии будут по отдельности регистрироваться для участия в выборах.

Ранее Высшая судебная палата Молдавии оставила в силе решение об отказе в регистрации избирательного блока «Победа» для участия в предстоящих выборах. Представители блока заявили о намерении обратиться в международные инстанции, включая Европейский суд по правам человека.

«На судебную систему Молдовы сегодня надежды уже нет. Судебная система захвачена действующим режимом, партией Майи Санду — PAS (“Действие и солидарность” (ПДС — ред.)», — заявил Фотеску в видеообращении в Telegram-канале.

Депутат анонсировал участие партий, входящие в блок, в выборах по отдельности.

Каждая из партий, входящих в блок, будет отстаивать права своих избирателей. Мы будем участвовать уже в виде отдельных партий и подаваться на регистрацию и участие в предвыборной гонке.

Вадим Фотеску

Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

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