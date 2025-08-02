Вэнс признался в «одержимости» НЛО

Политик сообщил, что его заинтересовали некие видеоролики, появившиеся в прошлом году, какие именно, он не уточнил. «О чем были эти видео? Что на самом деле происходит?» — задался он вопросом (цитата по News Nation) и добавил, что еще «не добрался до сути». По словам Вэнса, он намерен посвятить этой теме некоторое время в августе, когда конгресс уходит на каникулы.