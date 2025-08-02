Унионист Драгош Галбур вернулся в Молдову, чтобы бороться с советскими памятниками: «Плачу всякий раз, когда слышу гимн Румынии»

Накануне в телевизионном ток-шоу.
— Утверждая, что между блогером и предпринимателем вы выберите предпринимателя, то это ваше дело, но сообщаю вам, что у этого блогера три высших образования, полученных в Молдове, Румынии и Англии, исследования в области здравоохранения и больничного менеджмента.
— И ноль результатов!..
— Что значит ноль результатов? В первую очередь я молод, я только преодолел 35-летие, большую часть жизни я провел в университетах.
Блогер с тремя высшими образованиями, считающий себя светилой здравоохранения и медицины, вернулся в Молдову… чтобы бороться с советскими памятниками, потому что «через них продолжается российская пропаганда, поддерживается ностальгия к СССР», и возглавить очередную партию унионистов.
Есть в этом что-то такое посконно румынско-бессарабское. Говорит Драгош Галбур, что плачет всякий раз, когда слышит гимн Румынии.
Лечить это надо — а они вместо того, чтобы идти к врачу, идут в политику.