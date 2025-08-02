Унионист Драгош Галбур вернулся в Молдову, чтобы бороться с советскими памятниками: «Плачу всякий раз, когда слышу гимн Румынии»

— Утверждая, что между блогером и предпринимателем вы выберите предпринимателя, то это ваше дело, но сообщаю вам, что у этого блогера три высших образования, полученных в Молдове, Румынии и Англии, исследования в области здравоохранения и больничного менеджмента.