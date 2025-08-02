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Армения совместно с США проведёт в августе военные учения

С 12 по 20 августа Армения совместно с США проведёт на своей территории военные учения Eagle Partner 2025, сообщили в Минобороны республики.

Источник: РИА "Новости"

«В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 12 по 20 августа в Республике Армения пройдут армяно-американские совместные учения Eagle Partner 2025», — говорится в сообщении.

Как отмечается, эти учения предусматривают выполнение миротворческих задач, в том числе процедуру медицинской эвакуации.

Ранее политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский сказал в беседе с RT, что действия правоохранительных органов в Армении — это продолжение зачистки политического поля.