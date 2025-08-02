Армения совместно с США проведёт в августе военные учения

«В рамках подготовки к участию в международных миротворческих миссиях с 12 по 20 августа в Республике Армения пройдут армяно-американские совместные учения Eagle Partner 2025», — говорится в сообщении.
Как отмечается, эти учения предусматривают выполнение миротворческих задач, в том числе процедуру медицинской эвакуации.
Ранее политолог, доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский сказал в беседе с RT, что действия правоохранительных органов в Армении — это продолжение зачистки политического поля.