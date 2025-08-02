В МИД РФ заявили о давлении властей Молдовы на судей по делу Евгении Гуцул

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Молдавские эксперты открыто называют суд над башканом Гагаузии «показательной политической расправой» и попыткой запугать всех несогласных, поэтому можно сказать, что процесс над Евгенией Гуцул станет определяющим для судьбы Молдовы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
«Без сомнения, данный судебный процесс во многом определит судьбу Молдавии на многие годы вперед. Хотелось бы верить, что в Кишиневе когда-нибудь восторжествует разум, и молдавское правительство вернется к соблюдению закона вне зависимости от политических задач нынешнего режима. Ведь независимая и беспристрастная судебная власть — залог нормального функционирования государства», — заявила российский дипломат.
Она также указала на появившуюся информацию о давлении молдавских властей на судей, вовлеченных в процесс над Гуцул, «не стесняясь открыто вести борьбу с инакомыслием и попирать основополагающие права и свободы человека».
Происходит все это на фоне приближающихся парламентских выборов в Молдове, отметила Захарова, когда политика руководства страны по «закручиванию гаек» и уничтожению оппозиции только усиливается.
«Происходит это под предлогом борьбы с выдуманной “российской пропагандой”. А в центре этого политического фарса и беспредела — судебный процесс над законно избранной главой Гагаузии Евгенией Гуцул, которая с 9 апреля находится под домашним арестом», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Однако пока режим Санду и его западные спонсоры продолжают «раскачивать» ситуацию внутри страны, уже превратив ее в нестабильную, добавила она, отметив, что международные структуры не спешат реагировать на борьбу с инакомыслием в Молдове.
«Видимо, на Западе всех устраивает подобное попрание основополагающих демократических норм и принципов, что уже стало отличительной чертой режима Санду», — подчеркнула Захарова.
Ранее прокуроры потребовали приговорить Гуцул к девяти годам лишения свободы с запретом ей занимать ответственные должности в течение пяти лет, для ее соратницы Светланы Попан запросили восемь лет тюрьмы. Ожидается, что во вторник, пятого августа суд огласит свое решение по этому делу.
В это воскресенье, в Комрате состоится массовый митинг в поддержку башкана Евгении Гуцул.