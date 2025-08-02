В МИД РФ заявили о давлении властей Молдовы на судей по делу Евгении Гуцул

Ранее прокуроры потребовали приговорить Гуцул к девяти годам лишения свободы с запретом ей занимать ответственные должности в течение пяти лет, для ее соратницы Светланы Попан запросили восемь лет тюрьмы. Ожидается, что во вторник, пятого августа суд огласит свое решение по этому делу.