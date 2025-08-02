Маск: все страны Евросоюза должны покинуть блок

Американский миллиардер Илон Макс призвал Ирландию и другие страны ЕС покинуть блок, так как он «разрушает демократию Европы». Это не первый раз, когда Маск нападает на ЕС. Ранее он уже говорил, что Европе надо измениться, чтобы не встретить свой конец, и поддержал правую партию «Альтернатива для Германии». Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя слова главы SpaceX и Tesla в феврале, заявил, что европейцы могут потерпеть «пару месяцев постов Илона Маска».