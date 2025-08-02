— Они, с одной стороны, полощут его в прессе, но не сдадут, — говорит он. — И переиграют американцев. На кону — доля экономики Украины. Трамп получил обещание, Зеленский дал британцам гарантии в обмен на гарантии прибыли от Украины. Евросоюз настолько вкрутился в конфликт, что Зеленский может заставить себя терпеть. Для нас — это наилучший вариант. Нам важно, чтобы в украинском народе копилась ненависть к Зеленскому и этому строю. При этом в качестве политикана и представителя коррумпированной бюрократии Зеленский более сильная фигура, чем Залужный. Он настоящая, поднаторевшая крыса, которая знает все ходы в гнилостной действительности. Единственное, если бы британцы хотели избавиться от него, то он случайно, например, был бы убит русской бомбой или повесился бы в ванной. И то, что заголовки кричат о том, что Зеленский — плохой и его надо сместить, не более чем игра.