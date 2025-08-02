Моди пригрозил Пакистану ударами ракет в случае новой атаки террористов

В Лакхнау 11 мая вошел в эксплуатацию новый завод по выпуску ракет BrahMos. Предприятие занимает площадь в 81 га, на его строительство было потрачено 3 млрд рупий ($35 млн). Ожидается, что работа завода обеспечит ежегодный выпуск от 80 до 100 BrahMos существующих версий. Примерно через год предприятие будет производить от 100 до 150 ракет BrahMos-NG нового поколения ежегодно. По данным СМИ, при дальности полета свыше 300 км BrahMos-NG будет отличаться от изначальной версии более чем на половину меньшей массой — 1,29 т против 2,9 т у предшественницы.