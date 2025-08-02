Мирзиёев выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за наводнений в Китае

Власти также отчитались об эвакуации 104 тыс. человек и спасении более 5,4 тыс. человек. Сообщалось также, что на борьбу с последствиями стихии китайские власти выделили около $76,6 млн. Ведутся работы по укреплению дамб и эвакуации людей.