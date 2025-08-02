Мирзиёев выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за наводнений в Китае

«Глава нашего государства выразил слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим», — сообщили в пресс-службе главы РУз.
На 1 августа число погибших в результате наводнений составило 44 человека. Пропали без вести девять человек.
Как передает агентство «Синьхуа» наводнения в столице Китая затронули более 300 тыс. жителей. Повреждены около 24 тыс. домов. Потоп спровоцировали ливни, что привело к розливу рек.
Власти также отчитались об эвакуации 104 тыс. человек и спасении более 5,4 тыс. человек. Сообщалось также, что на борьбу с последствиями стихии китайские власти выделили около $76,6 млн. Ведутся работы по укреплению дамб и эвакуации людей.