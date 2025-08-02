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«Победа» обжалует отказ в регистрации на выборах в ЕСПЧ

Избирательный блок «Победа» обжалует отказ в регистрации на выборах в ЕСПЧ.

Источник: РИА "Новости"

КИШИНЕВ, 2 авг — РИА Новости. Избирательный блок «Победа» намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека решение судебных инстанций Молдавии об отказе в регистрации для участия в выборах, заявил депутат парламента Василий Боля.

Ранее Высшая судебная палата (ВСБ) Молдавии оставила в силе решение ЦИК об отказе в регистрации оппозиционного политблока «Победа».

«Мы будем оспаривать это решение в международных инстанциях и обязательно обратимся в ЕСПЧ. Молдова уже была осуждена за подобные дела», — сказал Боля, комментируя решение верховного суда.

Представитель блока подверг критике работу национальных судебных органов.

«Ситуация такова — мы в республике, где в наших судебных инстанциях простым гражданам не добиться правды», — заявил он.

По словам Боли, ВСП без каких-либо дополнительных объяснений подтвердила отказ, повторив те «ошибочные заключения», которые были даны в апелляционной палате.

Депутат сообщил, что партии, входящие в блок, рассмотрят возможность самостоятельного участия в избирательной кампании.

«Дальше партии, которые входят в блок, примут решение, как они поступят дальше и будут ли участвовать в выборах самостоятельно», — отметил Боля.

Ранее центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционному блоку «Победа» для участия в парламентских выборах 28 сентября. Представитель «Победы» депутат Василий Боля назвал решение комиссии политически мотивированным. Оппозиционный блок подал жалобу на решение ЦИК в суд. По мнению представителей блока, власти используют формальные предлоги для недопуска оппозиционных сил к избирательному процессу.

Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия — под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы «для борьбы с избирательной коррупцией».

С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году — закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, «Комсомольской правды», «Аргументов и фактов», «Московского комсомольца», «Российской газеты», агентства «Регнум», «Ленты.ру», «Правды.ру», а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, «Примул», Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

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