Молдова заручилась поддержкой Финляндии в области кибербезопасности

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Молдова и Финляндия расширят сотрудничество в области кибербезопасности и зеленой энергетики. Эти вопросы обсудили в Хельсинки молдавский вице-премьер по вопросам евроинтеграции Кристина Герасимов и министр по европейским делам и управлению собственностью Финляндии Йоаким Странд.
Также на встрече обсуждались темы, связанные с европейским путем Молдовы, реформами и преобразованиями, которые должна осуществить республика. По мнению Герасимов, Молдова может перенять передовой опыт Финляндии как государства с сильными госинститутами и конкурентоспособной экономикой.
«Финляндия — пример государства с сильными институтами, конкурентоспособной экономикой, качественной системой образования и обществом, прочно укоренившимся в европейских ценностях. Опыт Финляндии за три десятилетия членства в ЕС ценен для Республики Молдова на ее пути к Евросоюзу», — отметила вице-премьер.
Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимов находится с рабочим визитом в Финляндии, где у нее намечены встречи с высокопоставленными официальными лицами страны и представителями гражданского общества.