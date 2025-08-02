Молдова заручилась поддержкой Финляндии в области кибербезопасности

Также на встрече обсуждались темы, связанные с европейским путем Молдовы, реформами и преобразованиями, которые должна осуществить республика. По мнению Герасимов, Молдова может перенять передовой опыт Финляндии как государства с сильными госинститутами и конкурентоспособной экономикой.