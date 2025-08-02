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Молдова заручилась поддержкой Финляндии в области кибербезопасности

Вице-премьер-министр по вопросам европейской интеграции Молдовы отправилась с рабочим визитом в Финляндию.

Источник: IGOR TURCAN MAEIE

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Молдова и Финляндия расширят сотрудничество в области кибербезопасности и зеленой энергетики. Эти вопросы обсудили в Хельсинки молдавский вице-премьер по вопросам евроинтеграции Кристина Герасимов и министр по европейским делам и управлению собственностью Финляндии Йоаким Странд.

Также на встрече обсуждались темы, связанные с европейским путем Молдовы, реформами и преобразованиями, которые должна осуществить республика. По мнению Герасимов, Молдова может перенять передовой опыт Финляндии как государства с сильными госинститутами и конкурентоспособной экономикой.

«Финляндия — пример государства с сильными институтами, конкурентоспособной экономикой, качественной системой образования и обществом, прочно укоренившимся в европейских ценностях. Опыт Финляндии за три десятилетия членства в ЕС ценен для Республики Молдова на ее пути к Евросоюзу», — отметила вице-премьер.

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимов находится с рабочим визитом в Финляндии, где у нее намечены встречи с высокопоставленными официальными лицами страны и представителями гражданского общества.

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