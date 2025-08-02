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Новый порт для белорусских грузов в будущем построят в Мурманской области

Перед началом строительства нового порта предстоит расширить пропускную способность железнодорожного узла.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил о перспективных планах строительства в регионе нового порта для грузов из Беларуси, отметив, что этому будет предшествовать расширение пропускной способности железнодорожного узла.

В своем Telegram-канале он рассказал, что вопрос с железнодорожным узлом рассматривался им на встрече с главой Минтранса РФ Андреем Никитиным — были приняты ключевые решения.

«Договорились начать подготовку проекта по увеличению пропускной способности железной дороги, чтобы в будущем построить новый порт для белорусских грузов», — сообщил Андрей Чибис.

Он подчеркнул, что это является частью работы по поручению президента РФ Владимира Путина, которая касается развития Мурманского транспортного узла.

В апреле прошлого года было подписано соглашение о строительстве белорусского порта в Мурманской области. Беларусь с помощью этого терминала сможет расширить свой экспорт, благодаря выходу через Северный морской путь, в океан. Планируется, что первые белорусские грузы смогут поступать через порт уже в 2028 году.