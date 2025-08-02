Виталий Хоценко наградил трех омских медиков

Как рассказали в региональном Минздраве, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу награду вручили заместителю главного врача по клинико-экспертной работе Клинического диагностического центра Наталье Орловой и главному врачу Городской стоматологической поликлиники № 2 Владимиру Хруцкому.