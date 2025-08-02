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Виталий Хоценко наградил трех омских медиков

Омской медсестре присвоили звание заслуженного работника здравоохранения.

Источник: Пресс-служба губернатора Омской области

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в День города и области, 2 августа 2025 года, провел церемонию вручения государственных наград и почетных званий омичам.

В том числе, были награждены трое работников омского здравоохранения.

Как рассказали в региональном Минздраве, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу награду вручили заместителю главного врача по клинико-экспертной работе Клинического диагностического центра Наталье Орловой и главному врачу Городской стоматологической поликлиники № 2 Владимиру Хруцкому.

Кроме того, почетное звание Омской области «Заслуженный работник здравоохранения Омской области» получила за заслуги в охране здоровья детей Иванова Татьяна Петровна — главная медицинская сестра общеполиклинического медицинского персонала Детской городской поликлиники № 2 имени Скворцова В. Е. Татьяна Иванова.