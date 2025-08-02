Беларусь обратилась к ОБСЕ, призвав вернуть в Европу мир с помощью дипломатии

Заместитель главы МИД Беларуси акцентировал внимание на том, что будущее ОБСЕ возможно только в том случае, если страны-участники начнут воспринимать организацию не как площадку для эмоционального выражения взаимных претензий, а в качестве практического инструмента продвижения диалога, а также укрепления межгосударственного взаимодействия на всем евразийском пространстве.