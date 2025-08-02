Беларусь обратилась к ОБСЕ, призвав вернуть в Европу мир с помощью дипломатии. Делегация Беларуси во главе с заместителем министра иностранных дел Игорем Секретой в Хельсинки приняла участие в юбилейных мероприятиях, которые были посвящены 50-летию подписания Хельсинкского заключительного акта, передает БелТА.
Заместитель главы МИД Беларуси акцентировал внимание на том, что будущее ОБСЕ возможно только в том случае, если страны-участники начнут воспринимать организацию не как площадку для эмоционального выражения взаимных претензий, а в качестве практического инструмента продвижения диалога, а также укрепления межгосударственного взаимодействия на всем евразийском пространстве.
— Если мы сумеем подняться над идеологическими догмами и предрассудками, мы сможем вернуть мир в Европу. Как? Посредством дипломатии, — заявил Игорь Секрета.
По его словам, прекращение военных действий, новая разрядка в Европе станут не предпосылкой, а результатом восстановления полноценного международного общения. Секрета уточнил, что Беларусь предложила начать обсуждение будущего евразийской архитектуры безопасности. Он подчеркнул необходимость обновленного диалога между заинтересованными государствами.
В качестве промежуточного шага белорусская сторона высказалась за привлечение к обсуждению независимых аналитиков, экспертов, ученых, представителей СМИ — в случае, если официальные структуры на первом этапе будут не готовы к прямому взаимодействию.
— Беларусь готова к такому диалогу в любом формате и на любой площадке без предварительных условий, — подчеркнул представитель МИД Беларуси.
Игорь Секрета дополнил, что Беларусь в указанных целях предлагает Минскую конференцию по евразийской безопасности, которая состоится 28−29 октября.
— Учитывая уникальное геополитическое положение нашей страны, Минск — оптимальная площадка для серьезного разговора и выработки решений по региональным конфликтам, — заявил заместитель министра иностранных дел.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что будет делать в выходные с президентом России Владимиром Путиным.
Ранее Лукашенко назвал надежного гаранта мирного неба Беларуси.
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