В сеть выложили еще одно фейковое обращение губернатора Алексея Беспрозванных

По сети начал распространяться видеоролик, на котором записано якобы обращение губернатора Калининградской области. Нынешний фейк — уже не первый. В пресс-службе регионального правительства призвали жителей не поддаваться на обман.
— С помощью искусственного интеллекта в видео, которое было записано еще 8 июня, изменена речь главы региона Алексея Беспрозванных, — объяснили в пресс-службе.
Напомним, получить достоверную информацию от первого лица по-прежнему можно в официальном телеграм-канале губернатора.