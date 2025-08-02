В Узбекистане будут снимать судимость за нетяжкие преступления, совершенные до 18 лет

ТАШКЕНТ, 2 авг — Sputnik. Сенат Узбекистана на пленарном заседании одобрил поправки в закон, которые позволяют снимать судимость лицам, отбывшим наказание за не особо тяжкие преступления, совершенные до 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
«На заседании одобрен закон “О внесении дополнений и изменений в Уголовный кодекс Республики Узбекистан в связи с дальнейшей либерализацией уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних”, — говорится в сообщении сената.
Согласно закону, лицо, отбывшее наказание за преступление, которое не является особо тяжким, совершенное до достижения восемнадцатилетнего возраста, считается несудимым. Закон также предусматривает сокращение минимального срока ограничения свободы и лишения свободы для несовершеннолетних с шести месяцев до одного месяца.
Согласно статистике, в 2023 году в стране к уголовной ответственности были привлечены и осуждены 1 911 несовершеннолетних, а в 2024 году — 2 214. В прошлом году совершено 1 238 преступлений, не представляющих большой общественной опасности, и 855 преступлений средней тяжести.
По мнению сенаторов, данный закон поспособствует дальнейшей либерализации уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних и создаст условия для продолжения жизни без клейма судимости.
Закон направлен на подпись президенту страны.