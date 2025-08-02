В Узбекистане будут снимать судимость за нетяжкие преступления, совершенные до 18 лет

Согласно статистике, в 2023 году в стране к уголовной ответственности были привлечены и осуждены 1 911 несовершеннолетних, а в 2024 году — 2 214. В прошлом году совершено 1 238 преступлений, не представляющих большой общественной опасности, и 855 преступлений средней тяжести.