Прокурор МУС откажется от расследования против Венесуэлы из-за невестки

В мае Хан взял административный отпуск на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, которые сам отвергает и называет ложью. В марте 2023 года прокурор выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина (Кремль называл решение ничтожным, отметив, что Россия не признает юрисдикцию суда), а годом позже — на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В США посчитали, что МУС «совершил незаконные и необоснованные действия» против Израиля и ввели санкции в отношении суда.