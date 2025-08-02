Прокурор МУС откажется от расследования против Венесуэлы из-за невестки

Члены палаты нашли «основания полагать, что существует причина для отстранения» Хана из-за того, что его невестка, адвокат по уголовным делам Венкатешвари Алагендра, входит в команду юристов, которая защищает правительство Венесуэлы в суде. Правозащитники еще прошлой осенью выражали обеспокоенность из-за возможного конфликта интересов. Американская НКО Arcadia Foundation подала в МУС ходатайство с призывом к Хану взять самоотвод от расследования.
Изначально апелляционная палата отклонила жалобу, но в феврале возобновила рассмотрение. В пятницу, 1 августа, судьи постановили, что с учетом «близких семейных отношений прокурора с Алагендрой» есть основания «заподозрить предвзятость». Хан должен отстраниться от дела в течение трех недель.
Сам Хан отрицал обвинения в наличии конфликта интересов и подчеркивал, что не обсуждал с Алагендрой какую-либо конфиденциальную информацию о деле. «Состав юридической группы, представляющей Венесуэлу, является общедоступным. Насколько нам известно, ни одна из сторон разбирательства в тот момент не возражала», — говорилось в заявлении офиса прокурора.
МУС начал расследование против Венесуэлы в 2021 году по запросу Аргентины, Канады, Колумбии, Чили, Парагвая и Перу. Эти страны обратились в суд в 2018-м, год спустя после масштабных протестов венесуэльской оппозиции из-за того, что созванная Мадуро Конституционная ассамблея распустила парламент. Депутаты расходиться отказались и продолжили работу. За несколько месяцев погибли более 100 человек. На сайте МУС говорится, что расследование продолжается.
В мае Хан взял административный отпуск на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, которые сам отвергает и называет ложью. В марте 2023 года прокурор выдал ордер на арест российского президента Владимира Путина (Кремль называл решение ничтожным, отметив, что Россия не признает юрисдикцию суда), а годом позже — на премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. В США посчитали, что МУС «совершил незаконные и необоснованные действия» против Израиля и ввели санкции в отношении суда.