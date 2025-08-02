Прием документов в военные колледжи минобороны начался в Казахстане

«Правом внеконкурсного зачисления пользуются дети военнослужащих, погибших или получивших инвалидность при исполнении обязанностей воинской службы, пропавших без вести во время прохождения службы, кандидаты, награжденные знаком “Алтын белгі”, победители международных олимпиад, конкурсов исполнителей и спортивных соревнований последних трех лет. В случае одинаковых показателей при проведении конкурса на зачисление в военный колледж преимущественное право имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, выпускники организаций образования с дополнительными программами по военной подготовке. При зачислении на обучение в Военно-спортивный колледж по специальности “физическая культура и спорт в военном деле” предпочтение отдается юношам, имеющим спортивные звания мастера спорта, кандидата в мастера спорта, титулы чемпиона олимпиад и спартакиад за последние три года», — добавили в минобороны.