Израиль уничтожил батальон «Хан-Юнис» радикального движения ХАМАС

«Батальон “Бейт-Ханун” (назван по имени города на севере сектора Газа — прим. ТАСС), который представлял угрозу для города Сдерот (расположен на юге Израиля — прим. ТАСС), уничтожен. Это еще одно достижение в рамках операции “Колесницы Гидеона”, — говорится в заявлении пресс-службы. В ведомстве добавили, что “сегодня (2 августа — прим. ТАСС), боевая группа батальона “Гивати” под командованием 162-й дивизии действовала в районе Бейт-Хануна”. “Во время операции военнослужащие обнаружили нескольких боевиков, выходящих из шахты туннеля, которые сдались войскам”, — продолжили в пресс-службе.
Армия Израиля 18 мая объявила о начале боевых действий в северных и южных районах палестинского анклава в рамках широкомасштабной наземной операции «Колесницы Гидеона». Ее целью заявлены окончательный разгром ХАМАС и освобождение всех удерживаемых в Газе израильских заложников.