Прокуратура Украины обвинила воронежского губернатора в финансировании ВС РФ

Прокуратура Украины заочно обвинила губернатора Воронежской области Александра Гусева в финансировании и передаче необходимого оборудования ВС РФ. Об этом сегодня, 2 августа, сообщил телеграм-канал «Офис генерального прокурора Украины».
В частности, в посте говорится:
— По данным следствия, российский чиновник организовал передачу квадрокоптеров, портативных радиостанций, генераторов, автомобилей, приборов ночного видения, а также обеспечил выделение средств из резервного фонда правительства Воронежской области для лиц, принимающих участие в боевых действиях против ВСУ.
В телеграм-канале напомнили также о том, что Александр Гусев с октября 2022 года находится под санкциями на Украине. А в 2022 — 23 годах его включили в санкционные списки США, Канады, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.