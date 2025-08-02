Прокуратура Украины обвинила воронежского губернатора в финансировании ВС РФ

В телеграм-канале напомнили также о том, что Александр Гусев с октября 2022 года находится под санкциями на Украине. А в 2022 — 23 годах его включили в санкционные списки США, Канады, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.