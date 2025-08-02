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Прокуратура Украины обвинила воронежского губернатора в финансировании ВС РФ

Об этом сообщил телеграм-канал «Офис генерального прокурора Украины».

Источник: телеграм-канал Александра Гусева

Прокуратура Украины заочно обвинила губернатора Воронежской области Александра Гусева в финансировании и передаче необходимого оборудования ВС РФ. Об этом сегодня, 2 августа, сообщил телеграм-канал «Офис генерального прокурора Украины».

В частности, в посте говорится:

— По данным следствия, российский чиновник организовал передачу квадрокоптеров, портативных радиостанций, генераторов, автомобилей, приборов ночного видения, а также обеспечил выделение средств из резервного фонда правительства Воронежской области для лиц, принимающих участие в боевых действиях против ВСУ.

В телеграм-канале напомнили также о том, что Александр Гусев с октября 2022 года находится под санкциями на Украине. А в 2022 — 23 годах его включили в санкционные списки США, Канады, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.

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