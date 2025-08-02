В Госреестре зарегистрировано почти 3,3 млн избирателей — данные ЦИК Молдовы

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. В Государственном реестре избирателей по состоянию на первое августа этого года зарегистрировано 3 298 443 человека, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдовы.
По информации ведомства, наибольшее количество избирателей зарегистрированы в Кишиневе (663 157 человек), в Бельцах — 98 651 человек, а в районах левобережья Днестра — 276 886. При этом из общего числа зарегистрированных в Госреестре около 2 759 169 граждан, имеющих право голоса, относятся к административно-территориальным единицам второго уровня.
Помимо этого, в Госреестр включены 262 388 человек, выехавших из страны на законных основаниях или больше не имеющих постоянного места жительства, а также 276 886 граждан, проживающих в Приднестровье и временно находящихся вне конституционного контроля Республики Молдова.
Отметим, что с начала 2025 года число избирателей в Госреестре сократилось на 298 человек. По состоянию на второе января этого года был зарегистрирован 3 298 741 гражданин.
Список избирателей необходим для надлежащей подготовки будущих выборов и периодически обновляется с учетом изменений по месту жительства, миграции и демографических тенденций.