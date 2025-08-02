Bloomberg: США и Европа фиксируют снижение числа «российских диверсий»

Согласно отчету Международного института стратегических исследований (IISS), с января по май 2025 года в Европе зафиксировано 11 актов саботажа. В их число входят попытки повреждения оптоволоконных кабелей и вышек сотовой связи. За весь 2024 год таких случаев было больше 30, сообщает Bloomberg. Эти диверсии рассматриваются как попытка «наказать» западные страны за то, что они поддерживают Украину в военном конфликте с РФ, пишет агентство.
Тенденция снижения числа таких происшествий сформировалась осенью 2024 года, после пожара на складе DHL в Великобритании. Тогда, по информации агентства, высокопоставленные американские чиновники обратились к российским коллегам с просьбой прекратить подобные «операции». Они опасались, что волна диверсий начнется и в США, утверждается в публикации.
Западные чиновники полагают, что российские власти хотят избежать обострения отношений с президентом США Дональдом Трампом, пишет Bloomberg. Среди других возможных причин сокращения числа приписываемых России диверсий — громкие судебные процессы над диверсантами, которые отпугивают потенциальных исполнителей таких операций.