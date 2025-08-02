Маск описал будущее мира после создания универсального ИИ

Генеральный директор SpaceX прокомментировал рассуждения одного из пользователя соцсети, который указал, что универсальный ИИ может обрести самосознание и способность к мышлению. «Мы просто станем второстепенными персонажами в симуляции», — к подобному выводу пришел он.
«Скорее всего, так и есть», — ответил на публикацию пользователя Илон Маск, добавив в скобках слово «вздыхаю».
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