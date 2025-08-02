FT узнала, как российская нефть повлияла на отношения США и Индии

По словам опрошенных изданием аналитиков, после обострения отношений США и Индии на кону оказалось не только экономическое сотрудничество двух стран, но и личные отношения Трампа и Моди. «Трамп, очевидно, превратил это в очень личную акцию против Моди. Я не думаю, что это уже имеет какое-либо отношение к политике», — заявил — заявил генеральный директор аналитического центра Ananta Centre Индрани Багчи.