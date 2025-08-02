Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT узнала, как российская нефть повлияла на отношения США и Индии

Индийские чиновники были ошеломлены критикой со стороны американского президента Дональда Трампа, однако Вашингтон дал понять, что поводом для обострения отношений стала российская нефть, которую продолжает закупать Нью-Дели, сообщает Financial Times (FT).

Источник: РИА "Новости"

Как напоминает FT, всего полгода назад Трамп во время переговоров в Овальном кабинете назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди своим «большим другом». Теперь же американский лидер объявил о 25-процентной пошлине на индийские товары и решил сблизиться с Пакистаном, у которого уже долгое время существуют разногласия с Индией.

Индийские власти заявили, что изучат последствия решения Трампа и примут все необходимые меры для защиты национальных интересов. Однако, как указывают источники FT, Нью-Дели все еще рассчитывает на визит американской делегации в конце августа для обсуждения торговых соглашений.

По словам опрошенных изданием аналитиков, после обострения отношений США и Индии на кону оказалось не только экономическое сотрудничество двух стран, но и личные отношения Трампа и Моди. «Трамп, очевидно, превратил это в очень личную акцию против Моди. Я не думаю, что это уже имеет какое-либо отношение к политике», — заявил — заявил генеральный директор аналитического центра Ananta Centre Индрани Багчи.

О том, что конфликт США и Индии связан не только с торговой сделкой, но и с сотрудничеством Нью-Дели и Москвы, пишет также The Wall Street Journal. «Все это еще больше подтолкнет Индию в руки России», — считает бывший сотрудник американской разведки и профессор по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Университета Южной Калифорнии Дерек Гроссман.

Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что сотрудничество с Россией — «это, безусловно, источник раздражения в отношениях с Индией, но не единственный. “При наличии стольких других поставщиков нефти Индия продолжает покупать ее в больших объемах у России, что, по сути, помогает финансировать военные действия и позволяет войне на Украине продолжаться”, — заявил Рубио в интервью Fox News.

Сам Трамп говорил, что Индии помимо 25-процентных пошлин от США также грозит «штраф» за «сотрудничество с Россией». Он отметил, что Индия — друг Соединенных Штатов, однако с ней ведется «мало бизнеса». Американский президент также пожаловался на огромный дефицит торгового баланса и «жесткие неденежные барьеры» в Индии.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше