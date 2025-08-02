FT узнала, как российская нефть повлияла на отношения США и Индии

Как напоминает FT, всего полгода назад Трамп во время переговоров в Овальном кабинете назвал премьер-министра Индии Нарендру Моди своим «большим другом». Теперь же американский лидер объявил о 25-процентной пошлине на индийские товары и решил сблизиться с Пакистаном, у которого уже долгое время существуют разногласия с Индией.
Индийские власти заявили, что изучат последствия решения Трампа и примут все необходимые меры для защиты национальных интересов. Однако, как указывают источники FT, Нью-Дели все еще рассчитывает на визит американской делегации в конце августа для обсуждения торговых соглашений.
По словам опрошенных изданием аналитиков, после обострения отношений США и Индии на кону оказалось не только экономическое сотрудничество двух стран, но и личные отношения Трампа и Моди. «Трамп, очевидно, превратил это в очень личную акцию против Моди. Я не думаю, что это уже имеет какое-либо отношение к политике», — заявил — заявил генеральный директор аналитического центра Ananta Centre Индрани Багчи.
О том, что конфликт США и Индии связан не только с торговой сделкой, но и с сотрудничеством Нью-Дели и Москвы, пишет также The Wall Street Journal. «Все это еще больше подтолкнет Индию в руки России», — считает бывший сотрудник американской разведки и профессор по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Университета Южной Калифорнии Дерек Гроссман.
Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что сотрудничество с Россией — «это, безусловно, источник раздражения в отношениях с Индией, но не единственный. “При наличии стольких других поставщиков нефти Индия продолжает покупать ее в больших объемах у России, что, по сути, помогает финансировать военные действия и позволяет войне на Украине продолжаться”, — заявил Рубио в интервью Fox News.
Сам Трамп говорил, что Индии помимо 25-процентных пошлин от США также грозит «штраф» за «сотрудничество с Россией». Он отметил, что Индия — друг Соединенных Штатов, однако с ней ведется «мало бизнеса». Американский президент также пожаловался на огромный дефицит торгового баланса и «жесткие неденежные барьеры» в Индии.