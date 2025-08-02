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Сенаторы США внесли законопроект о санкциях против фирм КНР из-за России

Американские сенаторы Джинн Шейхин (демократ от Нью-Гэмпшира) и Джон Корнин (республиканец от Техаса), оба члены комитета сената по иностранным делам, в преддверии дедлайна президента Дональда Трампа представили новый двухпартийный законопроект о санкциях в отношении китайских компаний за поставки России критически важных технологий двойного назначения. Об этом сообщается на сайте комитета.

Источник: Reuters

Этот законопроект, представленный за неделю до нового крайнего срока 8 августа, должен побудить президента России Владимира Путина сесть за стол переговоров и прекратить огонь, а также одновременно подать сигнал Китаю, говорится в сообщении.

8 августа истекает срок нового ультиматума Трампа в 10 дней, который он установил 29 июля. Предыдущий — 50 дней — действовал с 14 июля. По истечении этого срока президент США пообещал ввести в отношении России и ее торговых партнеров вторичные пошлины «примерно 100%».

«Чтобы наконец усадить Путина за стол переговоров и положить конец этой войне, Соединенные Штаты должны привлечь китайские компании, генеральных директоров и банки к ответственности за эту деятельность вместе с нашими союзниками», — заявила Шейхин. По ее словам, этот законопроект предоставляет Трампу «мощный и целенаправленный инструмент» для давления на китайские компании и посылает четкий сигнал о том, что «настало время для мира».

Корнин уверен, что законопроект «нанесет серьезный удар по недобросовестным компаниям как в Пекине, так и в Москве» и «приблизит на один шаг» к достижению цели Трампа — положить конец конфликту на Украине.

Санкции, как предполагается, направлены против китайских компаний и граждан, которые США считают причастными к экспорту оружия и технологий двойного назначения в Россию. Также будет разработана стратегия с союзниками и партнерами «в отношении дипломатических, санкционных и экспортно-контрольных действий, направленных на сдерживание и подрыв поддержки Китаем» России и определено, оправданы ли санкции против китайских производителей оружия за поставки вооружений и комплектующих.

В частности, речь идет о компаниях, производящих и экспортирующих устройства числового программного управления, электрооптическое оборудование,

компоненты радаров, спутниковые снимки, авиационные компоненты, химические вещества, включая нитроцеллюлозу, волоконно-оптические кабели и др.

ЕС в рамках 18-его пакета ввел санкции против ряда китайских компаний. Под них попали Bellatrix Energy, Zhu Jiang Shipmanagement, ACE Electronic HK (зарегистрированы в Гонконге), Wuhan Global Sensor Technology и Shandong ODES Industry. Китай считает санкции надуманными.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на ультиматум главы Белого дома заявил, что Россия «достаточно долго живет под огромным количеством санкций» и у нее выработался «определенный иммунитет». «Мы продолжаем фиксировать заявления, которые поступают от президента Трампа и других международных представителей на этот счет», — сказал он.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал ультиматумы шагом к войне. В результате перепалки Медведева с сенатором Линдси Грэмом, автором законопроекта об ужесточении антироссийских санкций, и Трампом последний приказал развернуть атомные подлодки.

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