Сенаторы США внесли законопроект о санкциях против фирм КНР из-за России

«Чтобы наконец усадить Путина за стол переговоров и положить конец этой войне, Соединенные Штаты должны привлечь китайские компании, генеральных директоров и банки к ответственности за эту деятельность вместе с нашими союзниками», — заявила Шейхин. По ее словам, этот законопроект предоставляет Трампу «мощный и целенаправленный инструмент» для давления на китайские компании и посылает четкий сигнал о том, что «настало время для мира».