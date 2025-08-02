В РАН оценили эффект от размещения «Орешника» на Кубе или в Венесуэле

При этом он подчеркнул, что России необходимо учитывать рост возможностей ВПК ее геополитических противников. Так, в рамках военного бюджета США на 2025 год Пентагон заказал 32 ракеты Tomahawk для оперативно-тактических комплексов Typhon и пусковые контейнеры МК-14. Соединенные Штаты активно поставляют это вооружение союзникам по НАТО и размещают его на военных базах по всему миру, добавил эксперт.