Военный блогер Подоляка объяснил, что стоит за словами Трампа о подводных лодках

В соцсетях между Дмитрием Медведевым и Дональдом Трампом разгорелся конфликт, в ходе которого Медведев упомянул о ядерном потенциале России. После этого американский президент распорядился передислоцировать две подводные лодки, но не назвал точное место. Политологи и военные аналитики порассуждали о том, возможно ли, что слова Трампа обернутся реальной угрозой для российской стороны.

В РФ считают, что за словами Трампа нет никаких реальных действий. Подробнее о реакции России в материале «Газеты.Ru».