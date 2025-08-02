WSJ: министр обороны США Пит Хегсет теряет репутацию из-за внутренних скандалов

Также на отношение к министру влияют внутренние проблемы в Пентагоне. Господин Хегсет сорвал встречу генералов с Илоном Маском, заблокировал повышение генерала Дугласа Симса и пытался уволить командующего войсками США в Европе Кристофера Каволи. Кроме того, он уволил старших советников, обвинив их в утечках информации. Газета отмечает, что никаких доказательств, которые бы подтвердили эти заявления, обнародовано не было.