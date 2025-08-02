Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

WSJ: министр обороны США Пит Хегсет теряет репутацию из-за внутренних скандалов

Министр обороны США Пит Хегсет столкнулся с критикой от своих коллег, пишет The Washington Post. Им недовольны как высшие чины американской армии, так и республиканцы в Конгрессе.

Источник: Reuters

Причиной стала череда ошибок, которые министр допустил с момента вступления в должность. Проблемы, отмечает газета, заключаются в отсутствии у господина Хегсета опыта руководства организациями, которые были бы сопоставимы с Пентагоном по масштабу.

Также на отношение к министру влияют внутренние проблемы в Пентагоне. Господин Хегсет сорвал встречу генералов с Илоном Маском, заблокировал повышение генерала Дугласа Симса и пытался уволить командующего войсками США в Европе Кристофера Каволи. Кроме того, он уволил старших советников, обвинив их в утечках информации. Газета отмечает, что никаких доказательств, которые бы подтвердили эти заявления, обнародовано не было.

Несмотря на это, президент США Дональд Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс продолжают поддерживать министра обороны. Они называют его работу «отличной». Президенту нравится господин Хегсет, и он особенно доволен успешными ударами по ядерным объектам Ирана, отмечает The Washington Post.

Подробнее — в материале «Ъ» «В Пентагоне поселился замечательный Хегсет».

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и миллиардера, создающего будущее
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше