Более 60 тыс. тонн американской продовольственной гумпомощи простаивает на складах по всему миру

Так, в штате Джорджия, простаивают тысячи тонн международной продовольственной помощи, причиной тому послужило сокращение деятельности Агентства по международному развитию (USAID). В другом американском штате Род-Айленд около 185 тыс. ящиков с продуктами питания будут уничтожены. Эти продукты, приобретенные за счет средств американского правительства, так и не были доставлены по назначению. Общая стоимость неиспользованного продовольствия оценивается примерно в $75 млн.