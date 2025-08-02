Более 60 тыс. тонн американской продовольственной гумпомощи простаивает на складах по всему миру

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 60 тыс. т американской продовольственной помощи простаивает на складах по всему миру, часть уже в скором времени уничтожат. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Washington Post.
По информации издания, часть продуктов питания приближается к концу срока годности. Сообщается, что на этой неделе сотни контейнеров с американской гуманитарной помощью были помечены стикерами, указывающими на необходимость утилизации.
Так, в штате Джорджия, простаивают тысячи тонн международной продовольственной помощи, причиной тому послужило сокращение деятельности Агентства по международному развитию (USAID). В другом американском штате Род-Айленд около 185 тыс. ящиков с продуктами питания будут уничтожены. Эти продукты, приобретенные за счет средств американского правительства, так и не были доставлены по назначению. Общая стоимость неиспользованного продовольствия оценивается примерно в $75 млн.
3 февраля администрация Трампа фактически приостановила деятельность USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и являлось инструментом влияния на другие страны. 10 марта госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что правительство по итогам проверки прекратило действие 83% программ этого ведомства. -0-