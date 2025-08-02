Китайский дайвер выжил 5 дней под водой, питаясь сырой рыбой

По информации газеты, 19 июля 40-летний дайвер по фамилии Ван из провинции Хунань пропал без вести вскоре после погружения в реку вместе со своим другом. Позже стало известно, что Ван заплыл в подводную пещеру, вход в которую находится на глубине 9 м, и потерял представление о месте и времени. Однако дайвер смог найти большой воздушный карман, благодаря которому можно было дышать.