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Китайский дайвер выжил 5 дней под водой, питаясь сырой рыбой

Когда об исчезновении стало известно, полиция начала поисковую операцию и обратилась к спасателям. В ходе очередного погружения, когда спасатели плыли к выходу из пещеры, они обнаружили дайвера.

Дайвер из Китая выжил, находясь пять дней и ночей в подводной пещере, сообщает издание South China Morning Post. Об этом информирует ТАСС.

По информации газеты, 19 июля 40-летний дайвер по фамилии Ван из провинции Хунань пропал без вести вскоре после погружения в реку вместе со своим другом. Позже стало известно, что Ван заплыл в подводную пещеру, вход в которую находится на глубине 9 м, и потерял представление о месте и времени. Однако дайвер смог найти большой воздушный карман, благодаря которому можно было дышать.

Когда об исчезновении стало известно, полиция начала поисковую операцию и обратилась к спасателям. В ходе очередного погружения, когда спасатели плыли к выходу из пещеры, они обнаружили дайвера. Ван заметил, как аквалангисты проплывали мимо, не увидев его. Когда они возвращались, дайвер выплыл из воздушного кармана и посигналил спасателям фонариком.

Дайвер позже рассказал, что выжил, питаясь сырой рыбой. Отмечается, что после спасения Ван чувствовал себя достаточно хорошо.