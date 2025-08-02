В Беларуси на 3 августа объявлен оранжевый уровень опасности. Что будет с погодой?

Кроме того, в этот день ожидается переменная облачность, местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны ожидается туман. Ночью ветер слабый, днем — умеренный, а при грозах порывистый.