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В Беларуси на 3 августа объявлен оранжевый уровень опасности. Что будет с погодой?

Отмечается, что днем 3 августа по юго-западу Беларуси максимальная температура воздуха достигнет 30−31 градуса жары.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на воскресенье, 3 августа, сообщает Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Отмечается, что днем 3 августа по юго-западу Беларуси максимальная температура воздуха достигнет 30−31 градуса жары.

Кроме того, в этот день ожидается переменная облачность, местами синоптики прогнозируют кратковременные дожди и грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах страны ожидается туман. Ночью ветер слабый, днем — умеренный, а при грозах порывистый.