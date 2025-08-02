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Захарова прокомментировала доклад ООН стихотворением Маяковского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новый доклад ООН стихотворением поэта Владимира Маяковского «Прозаседавшиеся», сообщение она опубликовала в своем телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

Речь идет о докладе, в котором говорится, что отчеты организации мало кто читает. Захарова описала это последними строчками из стихотворения: «С волнения не уснешь. Утро раннее. Мечтой встречаю рассвет ранний: “О, хотя бы еще одно заседание относительно искоренения всех заседаний!”.

1 августа ООН опубликовала доклад, подготовленный в рамках реформы генсека Антониу Гутерриша «ООН-80», в котором говорится, что 5% самых популярных отчетов скачаны более 5500 раз, в то время как каждый пятый отчет скачивают менее 1000 раз, причем это не означает, что документы потом изучают. Из этого следует, что доклады мало кто читает, отметил Гуттерриш.

Он призвал проводить меньше заседаний и создавать меньше докладов, но делать их более качественными.

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