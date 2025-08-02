Захарова прокомментировала доклад ООН стихотворением Маяковского

1 августа ООН опубликовала доклад, подготовленный в рамках реформы генсека Антониу Гутерриша «ООН-80», в котором говорится, что 5% самых популярных отчетов скачаны более 5500 раз, в то время как каждый пятый отчет скачивают менее 1000 раз, причем это не означает, что документы потом изучают. Из этого следует, что доклады мало кто читает, отметил Гуттерриш.