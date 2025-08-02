Сенат США отложил принятие нового законопроекта об антироссийских санкциях до конца лета

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат США отложил принятие нового законопроекта о введении санкций против России до конца лета. Об этом сообщает издание The Hill.
Сенаторы-республиканцы готовятся покинуть Вашингтон, не приняв масштабный законопроект о санкциях против России. Возобновление рабочей сессии сената запланировано на начало сентября.
«Хотя ястребы из числа сенаторов хотели, чтобы их законопроект о санкциях был принят до месячного перерыва, в конечном итоге они передали решение полностью в руки Трампа, по крайней мере, на лето», — сообщает издание.
«Я думаю, что он будет очень осторожен в том, что он делает», — сказал сенатор Майк Раундс, отвечая на вопрос The Hill, можно ли доверять Трампу в том, что он исполнит свои угрозы о введении санкций против Москвы и ее торговых партнеров.
В пятницу глава сенатского комитета по международным делам Джеймс Риш сообщил, что определение списка будущих санкций «активно формируется». Хотя Соединенные Штаты последовательно наращивали санкционное давление на Россию в течение последних лет, новый законопроект, рассматриваемый сенатом, представляет собой значительную эскалацию в экономической сфере, нацеленную на отстранение Москвы от ее торговых связей. -0-