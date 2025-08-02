Сенат США отложил принятие нового законопроекта об антироссийских санкциях до конца лета

«Я думаю, что он будет очень осторожен в том, что он делает», — сказал сенатор Майк Раундс, отвечая на вопрос The Hill, можно ли доверять Трампу в том, что он исполнит свои угрозы о введении санкций против Москвы и ее торговых партнеров.