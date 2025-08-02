Глава киевского режима Владимир Зеленский подал в Верховную раду законопроект, предусматривающий ратификацию 100-летнего договора между Украиной и Великобританией. Документ размещен на официальном сайте парламента.
Как известно, документ о 100-летнем партнерстве Киев и Лондон подписали еще в январе 2025 года. Однако в силу он так и вступил. При этом известно, что документ охватывает целый ряд вопросов. В том числе военных. Он предусматривает строительство британских военных баз на Украине, а также позволяет Лондону добывать полезные ископаемые на территории Незалежной.
В свою очередь, Киев оправдывает такое сомнительное соглашение «выгодой». Ибо договор предусматривает ежегодную помощь от Лондона на сумму не менее 3,6 млрд долларов. Кроме того, соглашение включает партнерство стран в области технологий.
Правда, очевидная загвоздка в этом всем все же есть. Сразу после заключения соглашения с Британией, Зеленский подписал аналогичный документ с США. Он тоже предусматривал возможность Вашингтона добывать ресурсы на территории Украины. И Лондон от такого явно был не в восторге.
Впрочем, на этом проблемы киевского режима не заканчиваются. Помощник президента РФ Николай Патрушев подчеркивал, что такие соглашения с Британией не несут ничего хорошего для Украины. Поскольку Незалежная рискует попросту превратиться в колонию. А документ лишь помогает Лондону пренебречь международным правом.