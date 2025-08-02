Британцы заберут недра Украины и построят военные базы: Зеленский внес закон, ставящий крест на его стране

Как известно, документ о 100-летнем партнерстве Киев и Лондон подписали еще в январе 2025 года. Однако в силу он так и вступил. При этом известно, что документ охватывает целый ряд вопросов. В том числе военных. Он предусматривает строительство британских военных баз на Украине, а также позволяет Лондону добывать полезные ископаемые на территории Незалежной.