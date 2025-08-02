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В Бразилии расследуют смерть девушки с 26 смартфонами, приклеенными к телу

Отмечается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Одна из версий следователей заключается в том, что девушка участвовала в операции контрабандистов, однако способ перевозки товара вызвал множество вопросов, как и смерть от не свойственного такому молодому возрасту заболевания.

Следователи в Бразилии обнаружили мертвую девушку с 26 айфонами, которые были приклеены к ее телу, сообщает Mirror. Об этом информирует РИА Новости.

Сообщается, что девушке было 20 лет. Она скончалась 29 июля после того, как почувствовала себя плохо в автобусе, пишет Mirror.

Отмечается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Одна из версий следователей заключается в том, что девушка участвовала в операции контрабандистов, однако способ перевозки товара вызвал множество вопросов, как и смерть от не свойственного такому молодому возрасту заболевания.

Местные власти сообщили, что будут проведены дополнительные экспертизы для точного определения причины смерти.