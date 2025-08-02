В Бразилии расследуют смерть девушки с 26 смартфонами, приклеенными к телу

Следователи в Бразилии обнаружили мертвую девушку с 26 айфонами, которые были приклеены к ее телу, сообщает Mirror. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что девушке было 20 лет. Она скончалась 29 июля после того, как почувствовала себя плохо в автобусе, пишет Mirror.
Отмечается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Одна из версий следователей заключается в том, что девушка участвовала в операции контрабандистов, однако способ перевозки товара вызвал множество вопросов, как и смерть от не свойственного такому молодому возрасту заболевания.
Местные власти сообщили, что будут проведены дополнительные экспертизы для точного определения причины смерти.