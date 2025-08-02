В Бразилии расследуют смерть девушки с 26 смартфонами, приклеенными к телу

Отмечается, что причиной смерти стал сердечный приступ. Одна из версий следователей заключается в том, что девушка участвовала в операции контрабандистов, однако способ перевозки товара вызвал множество вопросов, как и смерть от не свойственного такому молодому возрасту заболевания.