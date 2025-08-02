Сенат США принял нестандартное решение по санкциям против России

Сенат США, как пишет The Hill, не примет до конца лета законопроект, который предусматривает ужесточение режима антироссийских санкций.
Сенаторы-республиканцы, по данным издания, готовятся покинуть Вашингтон, не приняв масштабный законопроект об антироссийских санкциях. При этом «ястребы из числа сенаторов» хотели, чтобы этот законопроект был принят до месячных каникул, но в конце концов передали решение этого вопроса «в руки Трампа, по крайней мере на лето».
Между тем демократы, как отмечается в публикации, «выражали скептицизм» по поводу того, что глава Белого дома перейдет к таким мерам в отношении Москвы.
Рабочая сессия Сената США завершается на днях. Далее сенаторы разъезжаются по штатам. Снова вернутся к заседаниям они в начале сентября.
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