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Сенат США принял нестандартное решение по санкциям против России

Сенат США, как пишет The Hill, не примет до конца лета законопроект, который предусматривает ужесточение режима антироссийских санкций.

Сенат США, как пишет The Hill, не примет до конца лета законопроект, который предусматривает ужесточение режима антироссийских санкций.

Сенаторы-республиканцы, по данным издания, готовятся покинуть Вашингтон, не приняв масштабный законопроект об антироссийских санкциях. При этом «ястребы из числа сенаторов» хотели, чтобы этот законопроект был принят до месячных каникул, но в конце концов передали решение этого вопроса «в руки Трампа, по крайней мере на лето».

Между тем демократы, как отмечается в публикации, «выражали скептицизм» по поводу того, что глава Белого дома перейдет к таким мерам в отношении Москвы.

Рабочая сессия Сената США завершается на днях. Далее сенаторы разъезжаются по штатам. Снова вернутся к заседаниям они в начале сентября.

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