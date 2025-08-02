Сенат США принял нестандартное решение по санкциям против России

Сенаторы-республиканцы, по данным издания, готовятся покинуть Вашингтон, не приняв масштабный законопроект об антироссийских санкциях. При этом «ястребы из числа сенаторов» хотели, чтобы этот законопроект был принят до месячных каникул, но в конце концов передали решение этого вопроса «в руки Трампа, по крайней мере на лето».