Сенатор Пушков отметил, что Индия продолжает покупать нефть у России

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём телеграм-канале отметил, что индийские нефтеперерабатывающие заводы продолжают закупать российскую нефти, несмотря на предупреждения Трампа о введении крупных пошлин в виде вторичных санкций.
По словам Пушкова, в Индии это обьясняют, в частности, тем, что, в случае прекращения поставок на мировой рынок 9.5 млн баррелей в день из России, цены на нефть могут вырасти до 135−140 долл за баррель.
При этом заменить такие обьемы нечем, ведь россия покрывает около 10 проц мировых поставок нефти.