Винницкий ТЦК после бунта заявил, что собирал мужчин на стадионе для медосмотра

«Украинское население прямо говорит о том, что не хочет идти и умирать на войне. Украинцы не понимают, зачем и за кого им погибать. С другой стороны, жители Винницы и любых других городов Украины хотя и не хотят воевать, но при этом не выступают лично против войны. Именно поэтому власть использует войну как решение внутренних проблем, людей хватают и посылают на убой».