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WSJ: в США растет недовольство деятельностью главы Пентагона Хегсета

Критика в адрес Хегсета связана с отсутствием у него опыта руководства структурами, сопоставимыми по масштабу с Пентагоном.

Источник: Аргументы и факты

Белый дом и ряд американских законодателей выразили обеспокоенность управленческими решениями главы Пентагона Пита Хегсета, допустившего ряд серьезных ошибок с начала своего назначения. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По данным издания, критика в адрес Хегсета связана с отсутствием у него опыта руководства структурами, сопоставимыми по масштабу с Пентагоном.

Обострение ситуации началось в марте после утечки в мессенджере Signal информации об ударах американских сил по целям в Йемене. В апреле глава Пентагона отстранил от должности 3 высокопоставленных сотрудников, которых подозревали в причастности к утечке.

С тех пор, как отмечают источники, его недоверие к военному руководству усилилось и привело к новым кадровым перестановкам.

Кроме того, в администрации также выразили недовольство тем, что президент Дональд Трамп не был своевременно проинформирован о решении Пентагона приостановить поставки некоторых видов вооружения Украине.

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