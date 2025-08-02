WSJ: в США растет недовольство деятельностью главы Пентагона Хегсета

Белый дом и ряд американских законодателей выразили обеспокоенность управленческими решениями главы Пентагона Пита Хегсета, допустившего ряд серьезных ошибок с начала своего назначения. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По данным издания, критика в адрес Хегсета связана с отсутствием у него опыта руководства структурами, сопоставимыми по масштабу с Пентагоном.
Обострение ситуации началось в марте после утечки в мессенджере Signal информации об ударах американских сил по целям в Йемене. В апреле глава Пентагона отстранил от должности 3 высокопоставленных сотрудников, которых подозревали в причастности к утечке.
С тех пор, как отмечают источники, его недоверие к военному руководству усилилось и привело к новым кадровым перестановкам.
Кроме того, в администрации также выразили недовольство тем, что президент Дональд Трамп не был своевременно проинформирован о решении Пентагона приостановить поставки некоторых видов вооружения Украине.