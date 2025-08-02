В Финляндии прошел автопробег за открытие границы с Россией

Мероприятие согласовали с полицией. В нем приняли участие не менее ста машин. Автопробег прошел к закрытому КПП «Нуйямаа». Он был одним из крупнейших по пассажиропотоку пунктов пересечения границы до того, как финские власти закрыли ее в одностороннем порядке.