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В Финляндии прошел автопробег за открытие границы с Россией

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. В Финляндии прошел автопробег в поддержку открытия границы с Россией, сообщил один из организаторов мероприятия — депутат городского совета Лаппеенранты Иван Девяткин.

Источник: РИА "Новости"

«Здесь действительно много машин, я даже не знаю, сколько именно. Мы имеем право пересекать восточную границу, видеть наших близких, родственников, семью и любимых», — рассказал он.

Мероприятие согласовали с полицией. В нем приняли участие не менее ста машин. Автопробег прошел к закрытому КПП «Нуйямаа». Он был одним из крупнейших по пассажиропотоку пунктов пересечения границы до того, как финские власти закрыли ее в одностороннем порядке.

Финляндия закрыла границу с Россией в ноябре 2023 года. Хельсинки объяснил решение неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран, в котором обвинил Москву. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова тогда назвала это двойными стандартами Запада.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что русофобская позиция, которой стала придерживаться Финляндия, вызывает глубокое сожаление. Он подчеркивал, что российские пограничники соблюдают инструкции, погранпереходом пользуются только те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения Москва считает неприемлемыми.

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