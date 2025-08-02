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«Человек уйдёт на второй план»: Илон Маск спрогнозировал роль ИИ в будущем

По мнению Илона Маска, прогресс в области искусственного интеллекта общего типа (AGI) может привести к тому, что реальность окажется симулированной, а человечество утратит свою главенствующую роль, став лишь незначительной частью этой моделируемой вселенной.

По мнению Илона Маска, прогресс в области искусственного интеллекта общего типа (AGI) может привести к тому, что реальность окажется симулированной, а человечество утратит свою главенствующую роль, став лишь незначительной частью этой моделируемой вселенной.

Искусственный интеллект общего типа (AGI) представляет собой продвинутую форму ИИ, способную демонстрировать интеллектуальные способности, сопоставимые или превосходящие человеческие, в широком спектре когнитивных задач.

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