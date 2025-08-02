Омбудсмен: Украина не принимает депортированных из России пленных

По словам омбудсмена, это люди, которые ранее содержались в российских тюрьмах в том числе за теракты, как пособники и т.п. Некоторые из них «даже отсидели и должны были получить амнистию», однако отказались принимать гражданство. Их, согласно процедуре депортации, должны были выдворить за территорию государства. Киев должен был забрать этих людей на «Верхнем Ларсе» через Грузию. Тбилиси, в свою очередь, отказывается их принимать, если Украина их не заберет. «Украина их… юридически не оформляет как собственных граждан, не принимает, — отметила Колесник-Лавинская. — Находятся они на нейтральной межгосударственной территории, между Ларсом и Россией».