Опрос: более 50% немцев недовольны работой главы Еврокомиссии

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля заключили торговое соглашение. По его условиям, таможенные тарифы в размере 15% будут распространены почти на весь экспорт из стран Евросоюза в США. В свою очередь ЕС взял на себя обязательства по увеличению закупок у Америки сжиженного природного газа, ядерного топлива и вооружений. -0-