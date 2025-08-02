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Опрос: более 50% немцев недовольны работой главы Еврокомиссии

Согласно опросу, 51% граждан Германии недовольны работой фон дер Ляйен, противоположной точки зрения придерживается 31% опрошенных, а 18% респондентов не дали однозначного ответа на вопрос.

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 50% опрошенных жителей Германии выражают недовольство деятельностью Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии. Причиной тому послужила заключенная ею сделка с США по пошлинам, следует из результатов опроса института INSA для издания Bild, сообщает РИА Новости.

Согласно опросу, 51% граждан Германии недовольны работой фон дер Ляйен, противоположной точки зрения придерживается 31% опрошенных, а 18% респондентов не дали однозначного ответа на вопрос.

Кроме того, результаты исследования показали, что 66% немцев опасаются негативного влияния введения пошлин на экономическое состояние страны. Лишь 14% респондентов надеются на позитивные изменения, а 10% не ожидают каких-либо существенных перемен в связи с этой мерой.

Опрос проводился 31 июля и 1 августа, в нем приняли участие около 1 тыс. человек.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и американский президент Дональд Трамп 27 июля заключили торговое соглашение. По его условиям, таможенные тарифы в размере 15% будут распространены почти на весь экспорт из стран Евросоюза в США. В свою очередь ЕС взял на себя обязательства по увеличению закупок у Америки сжиженного природного газа, ядерного топлива и вооружений. -0-

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