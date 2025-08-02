Кадыров рассказал, что в молодости увлекался игрой в бильярд

«Давно не держал кий в руках. В молодости сильно был увлечен бильярдом, играл часто и результаты были неплохие… Адам показал уверенную и грамотную игру… В этот раз мне пришлось уступить победу более молодому сопернику. С Адамом и правда интересно играть», — отметил Кадыров.