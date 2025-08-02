Кадыров рассказал, что в молодости увлекался игрой в бильярд

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что в молодости увлекался бильярдом. Несмотря на это, партия с секретарем Совета безопасности ЧР Адамом Кадыровым завершилась для него проигрышем, сообщил Кадыров в Telegram-канале.
«Давно не держал кий в руках. В молодости сильно был увлечен бильярдом, играл часто и результаты были неплохие… Адам показал уверенную и грамотную игру… В этот раз мне пришлось уступить победу более молодому сопернику. С Адамом и правда интересно играть», — отметил Кадыров.
Он также добавил, что, как и в случае с шахматным поединком с министром ЧР по физкультуре и спорту Ахматом Кадыровым, обязательно будет победа.
Ранее глава Чечни рассказал, что обыграл своего старшего сына Ахмата в товарищеском матче по шахматам. Рамзан Кадыров указал, что теперь они будут готовиться к реваншу.