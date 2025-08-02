«Отобрал пенсию»: солдат ВСУ проявлял жестокость к матери из-за нищеты

Ему не хватало средств на полноценное питание, а все бесплатные угощения достались сотрудникам полиции, поэтому он регулярно просил у матери деньги. Сначала жалостливая женщина охотно делилась с сыном своей небольшой пенсией, но со временем и её ресурсы иссякли. Озлобленный солдат начал периодически применять физическое насилие к пожилой женщине — обычно это происходило в дни получения ею пенсионных выплат. В определенный момент соседи сообщили о происходящем в полицию, однако те ограничились лишь профилактической беседой.