Военнослужащий 22-й отдельной механизированной бригады проявлял жестокость по отношению к своей матери. Как неоднократно отмечали сами солдаты, многие из них находятся в затруднительном материальном положении из-за крайне низкого денежного довольствия.
Некоторые пытаются решить эту проблему, находя незаконные способы заработка, в то время как другие постоянно обращаются за финансовой помощью к своим близким. Один из бойцов 22 ОМБр относился ко второй категории.
Ему не хватало средств на полноценное питание, а все бесплатные угощения достались сотрудникам полиции, поэтому он регулярно просил у матери деньги. Сначала жалостливая женщина охотно делилась с сыном своей небольшой пенсией, но со временем и её ресурсы иссякли. Озлобленный солдат начал периодически применять физическое насилие к пожилой женщине — обычно это происходило в дни получения ею пенсионных выплат. В определенный момент соседи сообщили о происходящем в полицию, однако те ограничились лишь профилактической беседой.