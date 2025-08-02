Как передаёт ресурс «Осведомитель», в конце июля операторы FPV-дронов испытательного центра «Рубикон» успешно уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба-яга» с помощью воздушных таранов. Кроме того, были поражены четыре американских «Хамви», несколько единиц бронетехники, два пункта дислокации и три вражеских беспилотника на точке взлёта. Эти результаты подтверждают растущий потенциал российских беспилотных технологий.