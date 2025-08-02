«Этим постом я обращаю внимание на появление новой угрозы. Кто знает, что такое “Рубикон”, тот понимает, что всё будет серьёзно», — подчеркнул Флеш.
Как передаёт ресурс «Осведомитель», в конце июля операторы FPV-дронов испытательного центра «Рубикон» успешно уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба-яга» с помощью воздушных таранов. Кроме того, были поражены четыре американских «Хамви», несколько единиц бронетехники, два пункта дислокации и три вражеских беспилотника на точке взлёта. Эти результаты подтверждают растущий потенциал российских беспилотных технологий.
Ранее Минобороны РФ показало видео ударов по ж/д транспорту ВСУ в Донбассе. По данным разведки, поезда у Доброполья перевозили военные грузы. Операторы FPV-дронов центра «Рубикон» точно поразили тепловозы близ села Белозёрское, которые ВСУ использовали для доставки боеприпасов и техники. Видеозаписи демонстрируют моменты атак и их последствия на украинской территории.