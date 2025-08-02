Ричмонд
+25°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украина встревожена угрозой от российского центра «Рубикон»

Украинский специалист в области связи и радиоэлектронной борьбы Сергей Флеш обратил внимание на новую серьёзную угрозу, связанную с деятельностью российского Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон». По его словам, этот центр способен координировать массированные атаки с использованием безэкипажных катеров.

Источник: Life.ru

«Этим постом я обращаю внимание на появление новой угрозы. Кто знает, что такое “Рубикон”, тот понимает, что всё будет серьёзно», — подчеркнул Флеш.

Как передаёт ресурс «Осведомитель», в конце июля операторы FPV-дронов испытательного центра «Рубикон» успешно уничтожили семь украинских гексакоптеров «Баба-яга» с помощью воздушных таранов. Кроме того, были поражены четыре американских «Хамви», несколько единиц бронетехники, два пункта дислокации и три вражеских беспилотника на точке взлёта. Эти результаты подтверждают растущий потенциал российских беспилотных технологий.

Ранее Минобороны РФ показало видео ударов по ж/д транспорту ВСУ в Донбассе. По данным разведки, поезда у Доброполья перевозили военные грузы. Операторы FPV-дронов центра «Рубикон» точно поразили тепловозы близ села Белозёрское, которые ВСУ использовали для доставки боеприпасов и техники. Видеозаписи демонстрируют моменты атак и их последствия на украинской территории.