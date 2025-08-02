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НАБУ и САП выявили масштабную коррупционную схему при закупке беспилотников для ВСУ

В САП сообщили, что суть схемы состояла в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам — до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) выявили схему закупки БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы по завышенным ценам. Об этом сообщают украинские СМИ.

В САП сообщили, что суть схемы состояла в заключении государственных контрактов с предприятиями-поставщиками по заведомо завышенным ценам — до 30% от суммы контракта возвращалось участникам преступления в виде неправомерной выгоды.

В масштабной коррупционной схеме при закупке беспилотников и средств РЭБ для нужд ВСУ подозревается депутат от «Слуги народа» Алексей Кузнецов. Среди других фигурантов также выявлены руководители районной и городской военных гражданских администраций и военнослужащие Национальной гвардии.

НАБУ и САП обратили внимание на то, что проведение операции стало возможным благодаря вступившему в силу с 1 августа закону, возвращающему независимость антикоррупционным органам. -0-

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